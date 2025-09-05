Théâtre Belle-mère à vendre Mulhouse

Théâtre Belle-mère à vendre

54 rue de soultz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16 20:20:00

Date(s) :

2026-01-16

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !

Découvrez une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène.

Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle le mariage vaut-il vraiment la peine… Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ?

Préparez-vous à un moment mémorable, plein de fous rires et de situations irrésistiblement drôles !

Réservation conseillée. .

54 rue de soultz Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 29 60 54 ouragan.du.rire@gmail.com

