Théâtre Bérengère KRIEF Sexe Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras vendredi 21 novembre 2025.
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Mise en scène Pamela Ravassard
Texte Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet
Nommée au Molière de l’Humour 2025
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.
Dans une société en pleine “sex-récession”, elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase. .
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr
