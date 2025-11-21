Théâtre Bérengère KRIEF Sexe Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre Bérengère KRIEF Sexe

Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras vendredi 21 novembre 2025.

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Mise en scène Pamela Ravassard

Texte Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet

Nommée au Molière de l’Humour 2025

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.

Dans une société en pleine “sex-récession”, elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

