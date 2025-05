Théâtre Bérénice – Beauce la Romaine, 17 mai 2025 20:30, Beauce la Romaine.

Loir-et-Cher

Théâtre Bérénice Salle des fêtes Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Tarif : 5 5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

La pièce de théâtre Bérénice est proposée à Beauce la Romaine !

« C’est à dire que Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu’on croyait, lui avait promis de l’épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire ». Racine 1670.

Bérénice est une tragédie qui raconte l’amour entre une reine juive et l’envahisseur romain venu exterminer la communauté dont elle est issue. Elle raconte comment une passion incandescente peut naître de l’horreur de la guerre et comment la question du pouvoir peut l’anéantir.

Par la compagnie S.T.E.L.L.A.

Tarif unique Billeterie sur place 55 EUR.

Salle des fêtes

Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 69 76 13

English :

The play Bérénice is presented at Beauce la Romaine!

German :

Das Theaterstück Bérénice wird in Beauce la Romaine angeboten!

Italiano :

Lo spettacolo Bérénice arriva a Beauce la Romaine!

Espanol :

¡La obra Bérénice llega a Beauce la Romaine!

