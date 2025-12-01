Théâtre Bérénice Le Volcan Le Havre

Théâtre Bérénice

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12

Guy Cassiers Comédie-Française

Rarement dilemme n’aura trouvé un tel épanouissement dans la langue française. Les vers raciniens dans Bérénice comptent parmi les plus beaux du répertoire classique et le triangle malheureux écartelé entre raison politique et sentiments contrariés traverse les siècles dans des lectures renouvelées qui sans cesse en ravivent les enjeux. Maître incontesté du théâtre flamand, Guy Cassiers s’empare de ce joyau avec une attention particulière à la déroute des sentiments. Bérénice et Titus s’aiment mais la loi romaine empêche le nouvel empereur d’épouser une reine étrangère. Pour sa deuxième mise en scène avec la troupe de la Comédie-Française, il s’entoure d’une distribution éclatante. Il montre une reine de Palestine forte face à la lâcheté de Titus qui l’éconduit et de son ami Antiochus qui l’aime en secret, deux personnages interprétés ici par un même acteur. La tragédie est sublimée dans une scénographie mouvante qui use des nouvelles technologies, avec des images projetées en miroir des méandres psychiques du trio amoureux.

À partir de 15 ans Durée 1h50

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Théâtre Bérénice

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Bérénice Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie