Théâtre Boulevard Henri Sicard Bergerac

Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterand Bergerac Dordogne
2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Dans le cadre des Journées pour la Fraternité, 10ᵉ édition, venez découvrir “Les WhatsAppiennes”, une comédie originale et pleine d’esprit interprétée par la troupe des Strapantins de Saint-Cyprien.
De la visite d’une grotte en 2024 à un abri sous roche il y a 20 000 ans, il n’y a… qu’un jet de propulseur ! Entre potins préhistoriques, clins d’œil à Silex and the City et questionnements inspirés par Pourquoi l’histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, cette pièce drôle et piquante revisite nos origines… et notre présent.
Un spectacle rythmé, engagé et résolument actuel, qui parle des femmes d’hier pour mieux éclairer celles d’aujourd’hui.
Réservations
Par mail bergerac.fraternite@gmail.com
Par téléphone 06 77 11 92 69
Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterand Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 92 69 bergerac.fraternite@gmail.com
