Théâtre Boulevard Henri Sicard Bergerac

Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterand Bergerac Dordogne

Dans le cadre des Journées pour la Fraternité, 10ᵉ édition, venez découvrir “Les WhatsAppiennes”, une comédie originale et pleine d’esprit interprétée par la troupe des Strapantins de Saint-Cyprien.

De la visite d’une grotte en 2024 à un abri sous roche il y a 20 000 ans, il n’y a… qu’un jet de propulseur ! Entre potins préhistoriques, clins d’œil à Silex and the City et questionnements inspirés par Pourquoi l’histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, cette pièce drôle et piquante revisite nos origines… et notre présent.

Un spectacle rythmé, engagé et résolument actuel, qui parle des femmes d’hier pour mieux éclairer celles d’aujourd’hui.

Réservations

Par mail bergerac.fraternite@gmail.com

Par téléphone 06 77 11 92 69

Un rendez-vous à ne pas manquer ! .

