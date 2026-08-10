Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels Salle des fêtes Creissels

Informations pratiques

Creissels

Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels

Salle des fêtes Club SLC de Creissels Creissels Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Théâtre à Creissels

Le Club SLC de Creissels reçoit la troupe de théâtre Cançons é Repapiadas du Massegros pour la représentation de Bertrand pète les plombs, une comédie adaptée de l’œuvre de Charles Istace.

Garagiste débordé, Bertrand Lefort jongle entre son travail, sa famille et les services qu’il rend à tout le monde… jusqu’au jour où il craque ! Une comédie rythmée et pleine d’humour qui aborde avec justesse la surcharge mentale, les relations familiales et les conflits de générations.

Dimanche 4 octobre

15h

Salle des fêtes de Creissels

Accès libre, sans réservation

Participation au chapeau au profit d’œuvres caritatives et de l’Institut Val d’Aurelle de Montpellier.

Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment de théâtre et soutenir une belle cause. .

Salle des fêtes Club SLC de Creissels Creissels 12100 Aveyron Occitanie slccreissels@gmail.com

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English :

L’événement Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels Creissels a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)