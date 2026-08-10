Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels Salle des fêtes Creissels
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Creissels
Informations pratiques
Creissels
Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels
Salle des fêtes Club SLC de Creissels Creissels Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Théâtre à Creissels
Le Club SLC de Creissels reçoit la troupe de théâtre Cançons é Repapiadas du Massegros pour la représentation de Bertrand pète les plombs, une comédie adaptée de l’œuvre de Charles Istace.
Garagiste débordé, Bertrand Lefort jongle entre son travail, sa famille et les services qu’il rend à tout le monde… jusqu’au jour où il craque ! Une comédie rythmée et pleine d’humour qui aborde avec justesse la surcharge mentale, les relations familiales et les conflits de générations.
Dimanche 4 octobre
15h
Salle des fêtes de Creissels
Accès libre, sans réservation
Participation au chapeau au profit d’œuvres caritatives et de l’Institut Val d’Aurelle de Montpellier.
Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment de théâtre et soutenir une belle cause. .
Salle des fêtes Club SLC de Creissels Creissels 12100 Aveyron Occitanie slccreissels@gmail.com
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English :
L’événement Théâtre Bertrand pète les plombs Club SLC de Creissels Creissels a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)