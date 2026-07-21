Informations pratiques

La Tieule

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS

Salle des fêtes La Tieule Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

A l’occasion de la Fête du village, la troupe de théâtre du Massegros Cansons é repapiadas vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de La Tieule à 15h pour une représentation de leur spectacle Bretrand pète les plombs comédie adaptée de Charles Istace.

Participation libre

Organisé en partenariat avec le comité des fêtes de La Tieule.

A l’occasion de la Fête du village, la troupe de théâtre du Massegros Cansons é repapiadas vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de La Tieule à 15h pour une représentation de leur spectacle Bretrand pète les plombs comédie adaptée de Charles Istace.

Participation libre

Organisé en partenariat avec le comité des fêtes de La Tieule. .

Salle des fêtes La Tieule 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

As part of the village festival, the Massegros theater troupe Cansons %E9 repapiadas invites you to the La Tieule community hall at 3:00 p.m. for a re-of their play “Bertrand Pète les Plombs,” a comedy adapted from a work by Charles Istace.

Admission is free.

Organized in partnership with the La Tieule Festival Committee.

L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS La Tieule a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn