Théâtre Beugnon Loisirs, Beugnon-Thireuil

Théâtre Beugnon Loisirs

Salle de théâtre Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Le théâtre Beugnon Loisirs organise ses séances théâtrales, samedi 10 janvier à 20h30, dimanche 11 janvier à 14h30, vendredi 16 janvier à 20h30, samedi 17 janvier à 20h30, dimanche 18 janvier à 14h30 A la salle de théâtre du Beugnon, 79130 Beugnon-Thireuil

Descriptif Saynètes par l’atelier jeunesse, L’ amouracheuse de Patrick Mermaz par l’atelier ados. Comédie en 3 actes de Jérôme Dubois Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion

Réservations au 06 47 68 13 57 (à partir de 19h).

9 € adultes 4.50 € enfants à partir de 6 ans .

Salle de théâtre Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 13 57

