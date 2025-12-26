Théâtre Beugnon Loisirs, Beugnon-Thireuil
Le théâtre Beugnon Loisirs organise ses séances théâtrales, samedi 10 janvier à 20h30, dimanche 11 janvier à 14h30, vendredi 16 janvier à 20h30, samedi 17 janvier à 20h30, dimanche 18 janvier à 14h30 A la salle de théâtre du Beugnon, 79130 Beugnon-Thireuil
Descriptif Saynètes par l’atelier jeunesse, L’ amouracheuse de Patrick Mermaz par l’atelier ados. Comédie en 3 actes de Jérôme Dubois Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion
Réservations au 06 47 68 13 57 (à partir de 19h).
9 € adultes 4.50 € enfants à partir de 6 ans .
Salle de théâtre Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 13 57
