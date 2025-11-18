Théâtre Bezperan Place Jules Ferry Bressuire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Danses rituelles et spectaculaires basques (de bâtons et de rubans), galvanisées par la folle énergie de huit danseurs et indissociables d’une musique jouée en live par quatre musiciens, sont aussi portées par des chants magnifiques qui en appellent à l’arrivée du printemps. Une somptueuse et puissante fête de tous les sens.
À partir de 8 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
