Théâtre Bezperan Place Jules Ferry Bressuire

Théâtre Bezperan Place Jules Ferry Bressuire mardi 18 novembre 2025.

Théâtre Bezperan

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Danses rituelles et spectaculaires basques (de bâtons et de rubans), galvanisées par la folle énergie de huit danseurs et indissociables d’une musique jouée en live par quatre musiciens, sont aussi portées par des chants magnifiques qui en appellent à l’arrivée du printemps. Une somptueuse et puissante fête de tous les sens.

À partir de 8 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Théâtre Bezperan

German : Théâtre Bezperan

Italiano :

Espanol : Théâtre Bezperan

L’événement Théâtre Bezperan Bressuire a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Bocage Bressuirais