Théâtre BIATHLON (FORME PARTICIPATIVE) Amiens

Théâtre BIATHLON (FORME PARTICIPATIVE)
8 Rue des Majots Amiens Somme
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Lambert Riquier
Compagnie Paradoxos
Au-delà de la discipline sportive, Biathlon parle aussi de notre manière d’aimer aujourd’hui, dans ce qu’elle a de paradoxale et d’épuisante. Avec humour et fantaisie, Biathlon traverse les différentes étapes de nos relations comme si nous étions sur un ring,
celui de l’amour.
Dans une course de fond interminable, les interprètes continueront de danser, de s’aimer, de se séparer. En les regardant, on se demande, mais pourquoi continuent-ils alors que ça fait si mal ? 0 .
8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com
