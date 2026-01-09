THÉATRE BIEN REPRENONS ! COLLECTIF MUERTO COCO

Salle Escale Culture
Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie

À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est un spectacle qui raconte l’histoire d’un musicien d’aujourd’hui, de son parcours d’apprentissage jusqu’à sa quête d’identité et de légitimité. Un seul en scène virtuose et jubilatoire dans lequel tout le monde, musicien ou pas, se reconnaîtra !

Théâtre musique / Dès 10 ans

Durée 1h05 .

Salle Escale Culture 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

A musician goes back to the first bar and replays the score of his life

