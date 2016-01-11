Théâtre Bien, reprenons ! Le Reflet Saint-Berthevin

Théâtre Bien, reprenons ! Le Reflet

Théâtre, musique et humour

Divagation biographique pour un interprète musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’Atlantique. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers Pôle Emploi, d’une possible réincarnation… C’est un hublot de machine à voyager dans l’intimité d’une vie de musicien, celle qu’on ne peut pas voir quand il revêt sa carapace de scène.

Un spectacle qui se situe entre le théâtre, la musique live et la création radiophonique, avec un sens du rythme, une intelligence et une drôlerie formidables.

Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary

• Dimanche 11 janvier à 16h

• Tout public à partir de 10 ans

• Tarifs 14€ 7€ .

English :

Theater, music and humor

