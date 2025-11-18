Théâtre Bien, reprenons !

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 10:30:00

fin : 2025-11-18 11:35:00

Date(s) :

2025-11-18

DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO

Théâtre

À PARTIR DE 10 ans

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance a l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musiciennes ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu. À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel…

JEU, ÉCRITURE ET COMPOSITION Roman Gigoi-Gary | SONORISATION Arnaud Clément Sophie Aptel RÉGIE LUMIÈRE RÉGIE GÉNÉRALE Edith Richard | REGARDS EXTÉRIEURS ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | CRÉATION LUMIÈRE Marco Simon | COPRODUCTIONS | ACCUEILS EN RÉSIDENCES Les Elvis Platines Festival Transes Cévenoles (30), le Citron Jaune Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), le Théâtre Joliette scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan Reseau RIR (13) | SOUTIENS DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud.

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg

DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO

Théâtre

À PARTIR DE 10 ans

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance a l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musiciennes ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu. À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel…

JEU, ÉCRITURE ET COMPOSITION Roman Gigoi-Gary | SONORISATION Arnaud Clément Sophie Aptel RÉGIE LUMIÈRE RÉGIE GÉNÉRALE Edith Richard | REGARDS EXTÉRIEURS ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | CRÉATION LUMIÈRE Marco Simon | COPRODUCTIONS | ACCUEILS EN RÉSIDENCES Les Elvis Platines Festival Transes Cévenoles (30), le Citron Jaune Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), le Théâtre Joliette scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan Reseau RIR (13) | SOUTIENS DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud.

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

MUERTO COCO INTERNATIONAL DETACHMENT

Theater

Ages 10 and up

A musician goes back to the first bar and plays the score of his life from childhood to adulthood. It’s the story of his quest to build himself musically, gradually finding his place, encountering his limits and taming his doubts. Among the topics covered are dusty conservatory pedagogy, family dinners, singing boats, the recorder and job centre advisors, est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne?!!!!! and a possible reincarnation as an Atlantic blue lobster. But make no mistake, whether you’re a musician or not, you may well be more involved than you think. A cross between theater, live music and radio creation, Bien, reprenons! is a poetic epic, as rhythmic as a musical score, a funny and touching journey through life, a musical roadtrip for a man in search of himself. Intimate and universal…

PLAYWRITER, WRITER AND COMPOSER: Roman Gigoi-Gary | SOUNDWRITER: Arnaud Clément Sophie Aptel LIGHTING MANAGER GENERAL MANAGER: Edith Richard | EXTERNAL GUIDANCE AND ARTISTIC ACCOMPANIMENT: Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | LIGHTING CREATION: Marco Simon | COPRODUCTIONS | RESIDENCIES: Les Elvis Platines ? Festival Transes Cévenoles (30), le Citron Jaune ? Center national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette ? scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew ? Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan ? Reseau RIR (13) | SUPPORT DRAC PACA, Ville de Marseille and Région Sud.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg

German :

INTERNATIONALE ABORDNUNG DES MUERTO COCO

Theater

AB 10 Jahren

Ein Musiker geht zum ersten Takt zurück und spielt die Partitur seines Lebens von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Es ist die Geschichte seiner Suche, sich musikalisch zu entwickeln, nach und nach seinen Platz zu finden, seine Grenzen kennenzulernen und seine Zweifel zu zähmen. Es geht unter anderem um verstaubte Konservatoriumspädagogik, Familienessen, singende Boote, Blockflöten und Arbeitsberater, est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ?!!!!! und eine mögliche Reinkarnation als blauer Hummer aus dem Atlantik. Aber täuschen Sie sich nicht: Ob Sie nun Musiker sind oder gar nicht, es könnte sein, dass Sie sich mehr angesprochen fühlen als erwartet. An der Schnittstelle zwischen Theater, Live-Musik und Radiokreation ist Bien, reprenons! ein Epos voller Poesie, rhythmisch wie eine Musikpartitur, ein witziger und berührender Lebenslauf, ein musikalischer Roadtrip für einen Mann auf der Suche nach sich selbst. Intim und universell

SPIEL, SCHREIBEN UND KOMPOSITION: Roman Gigoi-Gary | TONE: Arnaud Clément Sophie Aptel LICHTREGIE GENERALREGIE: Edith Richard | EXTERNE REGISSE UND KÜNSTLERISCHE BEGLEITUNG: Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | LICHTKREATION: Marco Simon | KOPRODUKTIONEN | AUFNAHME IN RESIDENZEN: Les Elvis Platines ? Festival Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune ? Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), le Théâtre Joliette ? scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew ? Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan? Reseau RIR (13) | SOUTIENTS: DRAC PACA, der Stadt Marseille und der Region Süd.

Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg

Italiano :

DISTACCAMENTO INTERNAZIONALE DI MUERTO COCO

Teatro

Dai 10 anni in su

Un musicista torna al primo bar e suona la partitura della sua vita dall’infanzia all’età adulta. È la storia della sua ricerca di costruirsi musicalmente, trovando gradualmente il suo posto, incontrando i suoi limiti e domando i suoi dubbi. Tra gli argomenti trattati ci sono i polverosi metodi di insegnamento del conservatorio, le cene di famiglia, le barche che cantano, i registratori e i consulenti del centro per l’impiego, Hai caldo a Carcassonne? !!!!! e una possibile reincarnazione come aragosta blu dell’Atlantico. Ma non illudetevi: che siate musicisti o meno, potreste trovarvi più coinvolti di quanto pensiate. Incrocio tra teatro, musica dal vivo e creazione radiofonica, Bien, reprenons! è un’epopea poetica, ritmata come una partitura musicale, un viaggio divertente e toccante attraverso la vita, un roadtrip musicale per un uomo alla ricerca di se stesso. Intimo e universale…

Drammaturgo, sceneggiatore e compositore: Roman Gigoi-Gary | Soundwriter: Arnaud Clément Sophie Aptel LIGHTING MANAGER GENERAL MANAGER: Edith Richard | VISIONI ESTERNE E ACCOMPAGNAMENTO ARTISTICO: Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | CREAZIONE LUCI: Marco Simon | COPRODUZIONI | RESIDENZE: Les Elvis Platines? Festival Transes Cévenoles (30), le Citron Jaune? Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette ? scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew ? Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan ? Reseau RIR (13) | SOSTEGNO: DRAC PACA, Ville de Marseille e Région Sud.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg

Espanol :

DESTACAMENTO INTERNACIONAL MUERTO COCO

Teatro

A partir de 10 años

Un músico vuelve al primer bar e interpreta la partitura de su vida desde la infancia hasta la edad adulta. Es la historia de su búsqueda para construirse musicalmente, encontrando poco a poco su lugar, encontrando sus límites y domando sus dudas. Entre los temas tratados se encuentran los polvorientos métodos de enseñanza del conservatorio, las cenas familiares, los barcos cantores, las flautas dulces y los asesores de las oficinas de empleo, ¿Tienes calor en Carcasona? !!!!! y una posible reencarnación en langosta azul del Atlántico. Pero no se equivoque, tanto si es músico como si no, puede que se encuentre más implicado de lo que pensaba. A caballo entre el teatro, la música en directo y la creación radiofónica, ¡Bien, reprenons! es una epopeya poética, tan rítmica como una partitura musical, un divertido y conmovedor viaje a través de la vida, un roadtrip musical para un hombre en busca de sí mismo. Íntimo y universal…

DIBUJADOR, ESCRITOR Y COMPOSITOR: Roman Gigoi-Gary | SONORISTA: Arnaud Clément Sophie Aptel DIRECCIÓN DE ILUMINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL: Edith Richard | VISIONES EXTERIORES Y ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO: Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prepus, Leonardo Montecchia | CREACIÓN DE ILUMINACIÓN: Marco Simon | COPRODUCCIONES | RESIDENCIAS: Les Elvis Platines ? Festival Transes Cévenoles (30), le Citron Jaune ? Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette ? scène conventionnée création et écritures contemporaines (13), Le Rudeboy Crew ? Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes (31), la Grotte a Édjith production (31), Karwan ? Reseau RIR (13) | APOYO: DRAC PACA, Ville de Marseille y Région Sud.

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NVt-_4XCTmg

L’événement Théâtre Bien, reprenons ! Longueau a été mis à jour le 2025-09-01 par OT D’AMIENS