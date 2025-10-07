Théâtre Bien, reprenons !

Saint-Léger-lès-Domart Somme

Mardi 31 mars 20h30 Salle des fêtes de Saint-Léger-les-Domart

Théâtre Bien, reprenons !

Collectif Muerto Coco

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de l’enfance à

l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se reconstruire musicalement, trouver peu

à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes.

On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille,

de bateaux qui chantent, de flûtes à bec et de conseillers pôle emploi, de est-ce-quevous-

êtes-chauds-Carcassone ?!!!!! et d’une possible réincarnation en homard bleu

d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il

se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu.

A la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique,

Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition

musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en

quête de lui-même. Intime et universel…

Payant Tout public à partir de 10 ans

Durée 1h05

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr

Saint-Léger-lès-Domart 80780 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

English :

Tuesday, March 31 8:30 p.m. Salle des fêtes, Saint-Léger-les-Domart

Theater Well, let’s get on with it!

Muerto Coco Collective

A musician goes back to the first bar and plays the score of his life from childhood to adulthood

adulthood. It’s the story of his quest to rebuild himself musically, to find his place, little by little, to meet his limits

find his place, meet his limits and tame his doubts.

The story includes dusty conservatory pedagogy, family dinners,

boats that sing, recorders and job centre advisors, and est-ce-quevous

êtes-chauds-Carcassone ?!!!!! and a possible reincarnation as an Atlantic blue lobster

lobster. But make no mistake, whether you’re a musician or not, it could well be that

you may well be more involved than you think.

At the crossroads of theater, live music and radio creation,

Well, let’s get on with it! is a poetic epic, as rhythmic as a musical score

a musical roadtrip for a man in search of himself

in search of himself. Intimate and universal?

Paying All ages 10 and up

Running time 1h05

Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr

