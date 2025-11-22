Théatre  » bienvenue à bord  » Manthelan

Théatre  » bienvenue à bord  » Manthelan samedi 22 novembre 2025.

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-23

2025-11-22 2025-11-23

Pièce de théatre de Jean-Pierre Martinez.
Pièce de théatre de Jean-Pierre Martinez. 8€.

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61  contact@ciranfittheatre.org

English :

Play by Jean-Pierre Martinez.

German :

Theaterstück von Jean-Pierre Martinez.

Italiano :

Opera di Jean-Pierre Martinez.

Espanol :

Obra de Jean-Pierre Martinez.

