Théâtre: Bienvenue à bord 24 rue monnaie vieille Montélimar

Théâtre: Bienvenue à bord

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le Titanic ? Solange y était. Kate Winslet n’a qu’à bien se tenir.​​​

Bienvenue à bord est une farce policière aussi mordante qu’originale sans garantie de retour, mais avec escale garantie dans l’humour et la fantaisie.

.

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

The Titanic? Solange was there. Kate Winslet had better watch out!

Welcome aboard is a mordant and original detective farce with no guarantee of return, but with a guaranteed stopover in humor and fantasy.

German :

Die Titanic? Solange war dabei. Kate Winslet hat es nicht anders verdient.???

Willkommen an Bord ist eine ebenso bissige wie originelle Kriminalfarce ohne Garantie auf Rückkehr, aber mit garantiertem Zwischenstopp in Humor und Fantasie.

Italiano :

Il Titanic? Solange era presente. Kate Winslet farebbe meglio a stare attenta!

Benvenuti a bordo è una farsa poliziesca graffiante e originale, senza garanzia di ritorno, ma con una sosta garantita nell’umorismo e nella fantasia.

Espanol :

¿El Titanic? Solange estaba allí. ¡Más vale que Kate Winslet tenga cuidado!

Bienvenidos a bordo es una mordaz y original farsa policíaca sin garantías de regreso, pero con una escala garantizada en el humor y la fantasía.

