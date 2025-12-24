Théâtre Bienvenue au bel automne Compagnie Cavalcade, Chartres

Théâtre Bienvenue au bel automne Compagnie Cavalcade

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : Vendredi 2026-02-12

fin : 2026-02-14

2026-02-12

En parcours de PMA depuis 6 ans, Virginie, aide-soignante en maternité, vient d’être mutée à la maison de retraite le Bel Automne à sa demande.

– COUP DE COEUR DU CLUB DE LA PRESSE FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2022 –

Elle y apprivoise ses nouvelles fonctions et ses nouveaux collègues Maïté l’aide soignante au grand cœur encartée CGT, Philippe Cassignard le médecin pince sans rire, Dolorès l’infirmière misanthrope, la directrice hystero-maternante, Catherine l’animatrice névrosée…Elle y fait la connaissance des résidents et de leur singularité Monsieur Lubeau et son infaillible libido, l’indomptable et odieuse Madame Promain, l’hypocondriaque Monsieur Seguin et sa vénération pour Jeanne Calment, la centenaire Simone Jeulin dopée à l’optimisme, Monsieur Jubier et son éternelle intelligence…. Un concentré de vie(s), un tourbillon jubilatoire et émouvant, où 20 personnages, 4 comédiens nous entraînent dans une irrésistible immersion en maison de retraite. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Having undergone MAP for 6 years, Virginie, a maternity ward orderly, has just been transferred to the Bel Automne retirement home at her own request.

– PRESS CLUB COUP DE COEUR FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2022 –

