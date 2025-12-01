Théâtre Bienvenue au bel automne Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre

Théâtre Bienvenue au bel automne

Salle Joséphine Baker 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Un tourbillon jubilatoire et émouvant où 20 personnages, nous entraînent dans une irrésistible immersion en maison de retraite.

Salle Joséphine Baker 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 18 78 algp16@gmail.com

English :

A jubilant, moving whirlwind in which 20 characters take us on an irresistible journey through a retirement home.

German :

Ein jubelnder und bewegender Wirbelwind, in dem 20 Figuren, uns in ein unwiderstehliches Eintauchen in ein Altersheim ziehen.

Italiano :

Una girandola di allegria e commozione in cui 20 personaggi ci accompagnano in un irresistibile viaggio attraverso una casa di riposo.

Espanol :

Un torbellino jubiloso y conmovedor en el que 20 personajes nos llevan en un viaje irresistible a través de una residencia de ancianos.

