Théâtre Bienvenue au bel automne Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre
Théâtre Bienvenue au bel automne Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre vendredi 19 décembre 2025.
Théâtre Bienvenue au bel automne
Salle Joséphine Baker 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Un tourbillon jubilatoire et émouvant où 20 personnages, nous entraînent dans une irrésistible immersion en maison de retraite.
.
Salle Joséphine Baker 1 place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 18 78 algp16@gmail.com
English :
A jubilant, moving whirlwind in which 20 characters take us on an irresistible journey through a retirement home.
German :
Ein jubelnder und bewegender Wirbelwind, in dem 20 Figuren, uns in ein unwiderstehliches Eintauchen in ein Altersheim ziehen.
Italiano :
Una girandola di allegria e commozione in cui 20 personaggi ci accompagnano in un irresistibile viaggio attraverso una casa di riposo.
Espanol :
Un torbellino jubiloso y conmovedor en el que 20 personajes nos llevan en un viaje irresistible a través de una residencia de ancianos.
L’événement Théâtre Bienvenue au bel automne Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême