Théâtre Big Mother Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel
Théâtre Big Mother Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Big Mother
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Un thriller politico-journalistique sur la manipulation de masse à l’heure du Big Data
Agrandir l’image, fenêtre modale
Alors qu’un scandale éclabousse le Président des Etats-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaitre sur le banc des accusés son compagnon mort 7 ans auparavant.
Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe, et la petite cellule du New York Investigation se retrouve confrontée à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite. Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate.
Leur vie est en péril. La démocratie aussi.
Accessible à partir de 13 ans .
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64
English : Théâtre Big Mother
L’événement Théâtre Big Mother Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération