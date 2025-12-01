Théâtre Big Mother Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Théâtre Big Mother

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Un thriller politico-journalistique sur la manipulation de masse à l’heure du Big Data

Alors qu’un scandale éclabousse le Président des Etats-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaitre sur le banc des accusés son compagnon mort 7 ans auparavant.

Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe, et la petite cellule du New York Investigation se retrouve confrontée à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite. Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate.

Leur vie est en péril. La démocratie aussi.

Accessible à partir de 13 ans .

