Théâtre Bihozketa ; Pour ton cœur Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
dimanche 29 novembre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Théâtre Bihozketa ; Pour ton cœur
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 11:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Durée 50 minutes.
A partir de 7 ans.
Par la compagnie Batcharte Dantza.
11h00 en français
17h30 en basque
Numa est née un jour d’hiver.
Chaque cri de sa mère résonnait avec tonnerre. Numa parle à l’invisible. Un jour Numa découvre un trou sous la chemise de son père à la place de son coeur. Alors elle part en quête du coeur perdu de son père.
Une quête poétique et fantastique, un spectacle sensible et surprenant qui parle de l’enfance, des blessures invisibles et de l’amour qui tente, malgré tout, de réparer ce qui manque. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Théâtre Bihozketa ; Pour ton cœur
L’événement Théâtre Bihozketa ; Pour ton cœur Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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