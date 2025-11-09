THEATRE BILINGUE AVEC LE GRUP ULTERA Sorède
THEATRE BILINGUE AVEC LE GRUP ULTERA
Rue de la Sardane Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Début : 2025-11-09 16:00:00
Le Grup Ultrera présentera 2 pièces Le bar de la marine , condensé en 2 actes de Marius de Pagnol et Mai de la vida , comédie en 3 actes de Jaume Llong.
The Grup Ultrera will present 2 plays: Le bar de la marine , a condensed version of Pagnol’s Marius in 2 acts, and Mai de la vida , a comedy in 3 acts by Jaume Llong.
Die Grup Ultrera wird 2 Stücke aufführen: Le bar de la marine , eine Verdichtung in 2 Akten von Pagnols Marius, und Mai de la vida , eine Komödie in 3 Akten von Jaume Llong.
Il Grup Ultrera presenterà due spettacoli: Le bar de la marine , una versione condensata del Marius di Pagnol in 2 atti, e Mai de la vida , una commedia in 3 atti di Jaume Llong.
El Grup Ultrera presentará 2 obras: Le bar de la marine , una versión condensada de Marius de Pagnol en 2 actos, y Mai de la vida , una comedia en 3 actos de Jaume Llong.
