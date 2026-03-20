THEATRE BILINGUE AVEC LE GRUP ULTERA

Rue de la Sardane Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Grup Ultrera présentera 2 pièces Le bar de la marine , condensé en 2 actes de Marius de Pagnol et Mai de la vida , comédie en 3 actes de Jaume Llong.

.

Rue de la Sardane Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grup Ultrera will present 2 plays: Le bar de la marine , a condensed version of Pagnol’s Marius in 2 acts, and Mai de la vida , a comedy in 3 acts by Jaume Llong.

L’événement THEATRE BILINGUE AVEC LE GRUP ULTERA Sorède a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE