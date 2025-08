Théâtre: Billet rose Rue Loukianoff Pornic

Théâtre: Billet rose Rue Loukianoff Pornic dimanche 5 octobre 2025.

Théâtre: Billet rose

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 20:30:00

fin : 2025-10-05 20:30:00

2025-10-05

La compagnie Poivre et Sel propose une pièce de théâtre dans le cadre d’octobre rose.

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

The Poivre et Sel company is putting on a play as part of the Pink October campaign.

German :

Die Theatergruppe Poivre et Sel bietet im Rahmen des Rosa Oktobers ein Theaterstück an.

Italiano :

La compagnia Poivre et Sel mette in scena uno spettacolo teatrale nell’ambito della campagna dell’ottobre rosa.

Espanol :

La compañía Poivre et Sel presenta una obra de teatro en el marco de la campaña Octubre Rosa.

