Théâtre Billie rue de franche comté Verrières-de-Joux

Théâtre Billie

rue de franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 22:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Deux adolescents cabossés, forcés de travailler ensemble, voient leur vie basculer grâce au théâtre. Une rencontre inattendue, tendre et émouvante, portée par Christelle Carmillet, d’après le roman d’Anna Gavalda. .

rue de franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com

