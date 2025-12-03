Théâtre Billie Salles Des Fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux
Deux adolescents cabossés, forcés de travailler ensemble, voient leur vie basculer grâce au théâtre. Une rencontre inattendue, tendre et bouleversante, portée par Christelle Carmillet, d’après le roman d’Anna Gavalda.
A partir de 13 ans. .
Salles Des Fêtes de l’Espérance 59 Rue de Franche-Comté Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com
