Théâtre La rêverie d'Oyer Bioussac 21 juin 2025

Charente

Théâtre La rêverie d'Oyer 8 rue du muletier Bioussac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Le bateleur théâtre et l’atelier de théâtre amateur présentent « le fil à la patte » de G Feydeau.

La rêverie d’Oyer 8 rue du muletier

Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24

English :

Le bateleur théâtre and the amateur theater workshop present « le fil à la patte » by G Feydeau.

German :

Le bateleur théâtre und der Amateurtheaterworkshop führen « le fil à la patte » von G Feydeau auf.

Italiano :

Le bateleur théâtre e il laboratorio di teatro amatoriale presentano « le fil à la patte » di G Feydeau.

Espanol :

Le bateleur théâtre y el taller de teatro aficionado presentan « le fil à la patte » de G Feydeau.

L’événement Théâtre Bioussac a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente