Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf Wattwiller
Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf Wattwiller samedi 22 novembre 2025.
Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf
Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 20:15:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23
Bis jetzt geht alles schiaf une comédie drôle et rythmée en deux actes, pleine de situations cocasses et de rires garantis.
Bis jetzt geht alles schiaf , une comédie de Christian Roth adaptée de Gilbert Leriche, offre deux actes pleins d’humour et de quiproquos. Une pièce rythmée et divertissante, idéale pour partager rires et bonne humeur. .
Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 29 67 71 wat@watthatre.com
English :
Bis jetzt geht alles schiaf : a funny, fast-paced comedy in two acts, full of funny situations and guaranteed laughs.
German :
Bis jetzt geht alles schiaf : Eine lustige und rhythmische Komödie in zwei Akten, voller komischer Situationen und garantiertem Lachen.
Italiano :
Bis jetzt geht alles schiaf : una commedia in due atti divertente e dal ritmo serrato, ricca di situazioni buffe e risate assicurate.
Espanol :
Bis jetzt geht alles schiaf : una divertida y trepidante comedia en dos actos, llena de situaciones cómicas y risas garantizadas.
L’événement Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf Wattwiller a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay