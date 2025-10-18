Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf

Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:15:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Bis jetzt geht alles schiaf une comédie drôle et rythmée en deux actes, pleine de situations cocasses et de rires garantis.

Bis jetzt geht alles schiaf , une comédie de Christian Roth adaptée de Gilbert Leriche, offre deux actes pleins d’humour et de quiproquos. Une pièce rythmée et divertissante, idéale pour partager rires et bonne humeur. .

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 29 67 71 wat@watthatre.com

English :

Bis jetzt geht alles schiaf : a funny, fast-paced comedy in two acts, full of funny situations and guaranteed laughs.

German :

Bis jetzt geht alles schiaf : Eine lustige und rhythmische Komödie in zwei Akten, voller komischer Situationen und garantiertem Lachen.

Italiano :

Bis jetzt geht alles schiaf : una commedia in due atti divertente e dal ritmo serrato, ricca di situazioni buffe e risate assicurate.

Espanol :

Bis jetzt geht alles schiaf : una divertida y trepidante comedia en dos actos, llena de situaciones cómicas y risas garantizadas.

L’événement Théâtre Bis jetzt geht alles schiaf Wattwiller a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay