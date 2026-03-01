Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte Salle Multifonctions Plouëc-du-Trieux
Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte Salle Multifonctions Plouëc-du-Trieux samedi 28 mars 2026.
Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte
Salle Multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-29 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La troupe Coup de théâtre de Plouëc Du Trieux vous propose cette année une pièce rapportée tout droit du festival d’Avignon 2025 , BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte. C’est la rencontre de trois femmes aussi différentes que délirantes, lors d’un covoiturage hors norme. Vous rirez du début à la fin, pas de temps mort, venez nombreux, nous sommes prêtes ! .
Salle Multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 78 77 12
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L’événement Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol