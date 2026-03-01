Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte Salle Multifonctions Plouëc-du-Trieux

Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte

Salle Multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:50:00

fin : 2026-03-29 17:50:00

Date(s) :

2026-03-29

La troupe Coup de théâtre de Plouëc Du Trieux vous propose cette année une pièce rapportée tout droit du festival d’Avignon 2025, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte. C’est la rencontre de trois femmes aussi différentes que délirantes,lors d’un covoiturage hors norme. Vous rirez du début à la fin,pas de temps mort, venez nombreux, nous sommes prêtes. .

Salle Multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 78 77 12

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English :

L’événement Théâtre, BLABLADRIVE de Jérôme Paquatte Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol