Théâtre : Blanche Neige, l’histoire d’un prince Maison Bleue Rennes Dimanche 30 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2 € pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« Blanche Neige, l’histoire d’un prince » de Marie Dilasser/ Collectif En carafe Blanche Neige et le prince vécurent heureux mais que reste-t-il de leur amour une fois confrontés aux crises politique…

Blanche Neige et le prince vécurent heureux mais que reste-t-il de leur amour une fois confrontés aux crises politique, sociale et écologique de l’époque contemporaine?

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-30T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T16:00:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

Maison Bleue 123 boulevard de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine