Théâtre Blanches par la Cie Les Moissonneuses Batteuses rue de la Gare Dompaire

Théâtre Blanches par la Cie Les Moissonneuses Batteuses

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Théâtre Blanches par la Cie Les Moissonneuses Batteuses de Fabrice Melquiot

Mise en scène de Juliette Giudicelli

Avec Salomé Benchimol et Anne-Charlotte Chasset

Entre une partie de badminton imaginaire, deux virées à la guinguette, une leçon de vol de sucettes et deux tasses de thé, Mémé Blanche et Ouais tissent et retissent un lien intergénérationnel toujours plus étroit et émouvant. Ainsi se déroule le fil de la vie, de plus en plus décousue et fragile, de Mémé Blanche. Ouais l’aide à recoudre les morceaux épars de sa mémoire, et tente d’en découdre avec ses sautes d’humeur et ses folies… Et si elle lui dessinait une montgolfière pour s’élever dans les airs et tenter de rattraper ce truc qui s’est envolé ?

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est lesmoissonneusesbatteuses@gmail.com

English :

Theater Blanches by Cie Les Moissonneuses Batteuses by Fabrice Melquiot

Directed by Juliette Giudicelli

With Salomé Benchimol and Anne-Charlotte Chasset

Between an imaginary game of badminton, two trips to the guinguette, a lesson in lollipop stealing and two cups of tea, Mémé Blanche and Ouais weave and reweave an increasingly close and moving intergenerational bond. This is the story of Mémé Blanche’s increasingly disjointed and fragile life. Ouais helps her stitch together the scattered pieces of her memory, and tries to get to grips with her mood swings and madness? And what if she drew him a hot-air balloon to soar through the air and try to catch up with that « thing » that’s gone?

From age 11 all audiences

German :

Theater Blanches von der Cie Les Moissonneuses Batteuses von Fabrice Melquiot

Inszenierung von Juliette Giudicelli

Mit Salomé Benchimol und Anne-Charlotte Chasset

Zwischen einem imaginären Badmintonspiel, zwei Ausflügen in die Guinguette, einer Lektion im Lolli-Diebstahl und zwei Tassen Tee weben und erneuern Mémé Blanche und Oui eine immer engere und rührendere generationenübergreifende Verbindung. So entfaltet sich der Faden von Mémé Blanches Leben, das immer unzusammenhängender und zerbrechlicher wird. Ja hilft ihr, die Bruchstücke ihres Gedächtnisses wieder zusammenzufügen, und versucht, mit ihren Stimmungsschwankungen und Verrücktheiten fertig zu werden Und wenn sie ihm einen Heißluftballon zeichnet, um sich in die Lüfte zu erheben und zu versuchen, das « Ding » wieder einzufangen, das weggeflogen ist?

Ab 11 Jahren für alle Altersgruppen

Italiano :

Teatro Blanches by Cie Les Moissonneuses Batteuses di Fabrice Melquiot

Regia di Juliette Giudicelli

Con Salomé Benchimol e Anne-Charlotte Chasset

Tra una partita immaginaria di badminton, due gite alla guinguette, una lezione di furto di lecca-lecca e due tazze di tè, Mémé Blanche e Ouais intrecciano e ritessono un legame intergenerazionale sempre più stretto e commovente. E così si dipana la storia della vita di Nonna Blanche, sempre più disarticolata e fragile. Ouais la aiuta a ricucire i pezzi sparsi della sua memoria e cerca di venire a patti con i suoi sbalzi d’umore e la sua follia? E se lei gli disegnasse una mongolfiera per farlo volare in aria e cercare di raggiungere quella « cosa » che non c’è più?

Da 11 anni tutti gli spettatori

Espanol :

Teatro Blanches de Cie Les Moissonneuses Batteuses de Fabrice Melquiot

Dirigida por Juliette Giudicelli

Con Salomé Benchimol y Anne-Charlotte Chasset

Entre un partido imaginario de bádminton, dos idas a la guinguette, una lección de robo de piruletas y dos tazas de té, Mémé Blanche y Ouais tejen y vuelven a tejer un vínculo intergeneracional cada vez más estrecho y conmovedor. Y así se desarrolla la historia de la vida cada vez más desarticulada y frágil de la abuela Blanche. Ouais la ayuda a unir los pedazos dispersos de su memoria y trata de asimilar sus cambios de humor y su locura.. ¿Y si ella le dibujara un globo aerostático para que pudiera surcar los aires e intentar alcanzar a esa « cosa » que se ha ido?

A partir de 11 años todos los públicos

