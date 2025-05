Théâtre – Blanquefort-sur-Briolance, 17 mai 2025 19:30, Blanquefort-sur-Briolance.

Lot-et-Garonne

Théâtre Place de la mairie Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

La compagnie Quiquequoi présente « Le Chaudronnier », farce du Moyen-âge. Et « La jalousie du Barbouillé », farce de Molières 17ème siècle.

Mis en scène Maryline Romain.

La compagnie Quiquequoi présente « Le Chaudronnier », farce du Moyen-âge. Et « La jalousie du Barbouillé », farce de Molières 17ème siècle.

Mis en scène Maryline Romain. .

Place de la mairie

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 41 79 14

English :

Compagnie Quiquequoi presents « Le Chaudronnier », a medieval farce. And « La jalousie du Barbouillé », a 17th-century farce by Molières.

Directed by Maryline Romain.

German : Théâtre

Die Compagnie Quiquequoi präsentiert « Le Chaudronnier », eine Farce aus dem Mittelalter. Und « La jalousie du Barbouillé », eine Farce von Molières aus dem 17. Jahrhundert.

Jahrhundert, inszeniert von Maryline Romain.

Italiano :

La compagnia Quiquequoi presenta « Le Chaudronnier », una farsa medievale. E « La jalousie du Barbouillé », una farsa del XVII secolo di Molières.

Regia di Maryline Romain.

Espanol :

La compañía Quiquequoi presenta « Le Chaudronnier », una farsa medieval. Y « La jalousie du Barbouillé », una farsa del siglo XVII de Molières.

Dirigida por Maryline Romain.

L’événement Théâtre Blanquefort-sur-Briolance a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Fumel Vallée du Lot