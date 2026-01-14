Théâtre Blason à dorer Salle des Fêtes Guntzviller

Théâtre Blason à dorer

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une soirée pleine d’humour ! L’histoire dans les années 1970, dans le hall d’un modeste hôtel de la côte normande, se croisent employés, clients de passage et habitués du lieu. L’arrivée d’un châtelain sans titre ni fortune, mais gagnant inopiné au loto, va bouleverser le quotidien de ces personnages hauts en couleur. Tous vont se mettre à rêver d’un avenir meilleur… pour notre plus grand plaisir ! Entre situations cocasses et rebondissements, l’humour est au rendez-vous. Participation au chapeau. Buvette et restauration sur place. Organisé par la commune de Guntzviller.Tout public

.

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 45 82 40 89 guntzviller.mairie@orange.fr

English :

An evening full of humor! The story: in the 1970s, in the lobby of a modest hotel on the Normandy coast, employees, guests and regulars mingle. The arrival of a lord of the manor with no title and no fortune, but who unexpectedly wins the lottery, turns the lives of these colorful characters upside down. They all start dreaming of a better future? much to our delight! Humor is the order of the day, with funny situations and twists and turns. Participation by hat. Refreshments and snacks on site. Organized by the commune of Guntzviller.

L’événement Théâtre Blason à dorer Guntzviller a été mis à jour le 2026-01-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG