Théâtre Blason à dorer

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-01

Venez découvrir la nouvelle création de Jean-Pierre Audier présentée par la Compagnie du Poulailler.

Venez découvrir la nouvelle création de Jean-Pierre Audier présentée par la Compagnie du Poulailler. 0 .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Jean-Pierre Audier’s new creation, presented by the Compagnie du Poulailler.

L’événement Théâtre Blason à dorer Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte