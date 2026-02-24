Théâtre Bleu grenouille Soultz-Haut-Rhin

Théâtre Bleu grenouille

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18 17:25:00

Date(s) :

2026-03-18

Bleu Grenouille est un spectacle visuel et gestuel poétique, mêlant marionnettes et images projetées. Une immersion sensible dans un univers naturel et imaginaire, à vivre en famille.

Plongez dans un univers poétique et sensoriel avec Bleu Grenouille, un spectacle de théâtre gestuel, visuel et marionnettique qui invite petits et grands à explorer le monde à hauteur d’enfant. À travers une mise en scène délicate et immersive, le public suit le parcours d’une jeune héroïne libre et audacieuse, évoluant dans un décor inspiré des zones humides, entre mystère, nature et imaginaire.

Sans paroles, le spectacle s’appuie sur la force des images, des ombres et du mouvement pour raconter une histoire sensible, où le rapport entre l’humain et la nature se dévoile avec finesse. Créations visuelles projetées, jeu corporel expressif et univers graphique singulier composent une expérience artistique à la fois douce et puissante. Une proposition originale, pleine de poésie et d’inventivité, qui émerveille autant qu’elle questionne. .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

English :

Bleu Grenouille is a poetic visual and movement show, combining puppets and projected images. A sensitive immersion in a natural and imaginary universe, to be experienced with the whole family.

