Théâtre « Blockbuster »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus

Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus. Dans le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau rédige un article sur les entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. S’en suit une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux, incite les citoyens à la rébellion. Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection populaire…

Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis les héros manichéens, les courses-poursuites, les explosions spectaculaires. Le Collectif Mensuel assure en direct avec dextérité le doublage des voix, les bruitages faits maison et la musique live. Rien n’est laissé au hasard ! Ce spectacle performance assemble plus de mille plans braconnés dans des centaines de films hollywoodiens, au service d’une fable explosive et résolument politique.

La pièce qui secoue Hollywood L’Écho Primaëlle Vertenoeil .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Mortier, the boss of bosses, is in dire straits: the government is considering introducing a tax on very high incomes

German :

Mortier, der Chef der Arbeitgeber, ist in einer extremen Zwickmühle: Die Regierung erwägt die Einführung einer Steuer auf sehr hohe Einkommen

Italiano :

Mortier, il capo dei capi, è in grave difficoltà: il governo sta pensando di introdurre una tassa sui redditi molto alti

Espanol :

Mortier, el jefe de los jefes, se encuentra en una situación desesperada: el Gobierno estudia introducir un impuesto sobre las rentas muy altas

L’événement Théâtre « Blockbuster » Cahors a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cahors Vallée du Lot