Théâtre Blossac par Stéphane Millet, architecte Théâtre Blossac Châtellerault

Théâtre Blossac par Stéphane Millet, architecte

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Présentation et dédicace de l’ouvrage Théâtre Blossac Stéphane Millet, architecte

– 17h30 | présentation de l’ouvrage, salle de spectacle

– 18h | dédicace, accueil du théâtre.

Ce second volume de la collection Les Lieux du spectacle , initiée par l’agence Clé Millet Architectes, est consacré au Théâtre Blossac, bâtisse emblématique de la ville de Châtellerault. Le livre mêle des connaissances historiques à des notions architecturales et techniques. Il présente les étapes successives de la restauration du théâtre.

Le livre sera disponible à la vente au Théâtre Blossac, à l’Office du Tourisme de Grand Châtellerault et au Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie. .

