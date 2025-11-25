Théâtre Blossac par Stéphane Millet, architecte Théâtre Blossac Châtellerault
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault
Présentation et dédicace de l’ouvrage Théâtre Blossac Stéphane Millet, architecte
– 17h30 | présentation de l’ouvrage, salle de spectacle
– 18h | dédicace, accueil du théâtre.
Ce second volume de la collection Les Lieux du spectacle , initiée par l’agence Clé Millet Architectes, est consacré au Théâtre Blossac, bâtisse emblématique de la ville de Châtellerault. Le livre mêle des connaissances historiques à des notions architecturales et techniques. Il présente les étapes successives de la restauration du théâtre.
Le livre sera disponible à la vente au Théâtre Blossac, à l’Office du Tourisme de Grand Châtellerault et au Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie. .
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 64
