Théâtre Boat People Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Théâtre Boat People mercredi 14 janvier 2026.

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 22:30:00

2026-01-14 2026-01-15

Traverser les frontières

Souvenons-nous de ces boat people qui, après 1975 et la guerre, ont fui le Viêtnam, le Laos ou le Cambodge sur des bateaux de fortune. À travers la destinée de deux familles, la pièce donne voix à une lecture de l’Histoire rarement entendue, soutenue par un travail vidéo juxtaposant images et documents d’archives. Un théâtre social et politique qui ricoche avec des réalités très actuelles.

Spectacle conseillé à partir de 15 ans. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

