Théâtre Bob et Casquette Rue Louis Massignon Trégueux

Théâtre Bob et Casquette

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Marionnette et bricolage

Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Le castelet tout juste sorti de leur atelier, ils vont se lancer dans un spectacle de marionnettes fait main mais rien ne se passera comme prévu…

Les marionnettistes ne feront peut-être pas les bons choix, du moins pas ceux qu’on attendait, mais ils les feront ensemble, et feront de leur mieux pour que le spectacle puisse reprendre son cours, avec les limites du DIY (fait maison)…

Sortiront-ils indemnes de cette aventure créative ?

Il sera question de surprises, de chaos, d’amitié, de système D, de détours, de hors-champ et de grands éclats de rire… Le bricolage sera inévitable. Le bricolage dans toute sa puissance créatrice, qui permet de se réapproprier les choses. Un bricolage philosophique, politique, émancipateur.

Dès 4 ans .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

