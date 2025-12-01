THÉÂTRE ‘BOBY LAPOINTE, TEXTES ET MUSIQUES’ Le Boulou
THÉÂTRE ‘BOBY LAPOINTE, TEXTES ET MUSIQUES’ Le Boulou samedi 13 décembre 2025.
THÉÂTRE ‘BOBY LAPOINTE, TEXTES ET MUSIQUES’
17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
17h Au théâtre… ça me dit Boby Lapointe Textes et musique par les Veillées de Banyuls-sur-Mer, accompagnement musical par Virgile Goller.
Le Majestic
Entrée adulte 8 € 6-12 ans 4 €
Tout public
Contact 06 35 44 42 26 ou 06 35 96 16…
17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 35 44 42 26
English :
5pm Au théâtre… ça me dit: Boby Lapointe Texts and music by Les Veillées de Banyuls-sur-Mer, musical accompaniment by Virgile Goller.
Le Majestic
Admission adult: 8 ? 6-12 yrs: 4 ?
All audiences
Contact 06 35 44 42 26 or 06 35 96 16…
German :
17 Uhr Im Theater… ça me dit: Boby Lapointe Texte und Musik von Les Veillées de Banyuls-sur-Mer, musikalische Begleitung durch Virgile Goller.
Das Majestic
Eintritt Erwachsene: 8 ? 6-12 Jahre: 4 ?
Alle öffentlichen Veranstaltungen
Kontakt: 06 35 44 42 26 oder 06 35 96 16…
Italiano :
ore 17.00 Au théâtre… ça me dit: Boby Lapointe Testi e musiche di Les Veillées de Banyuls-sur-Mer, con accompagnamento musicale di Virgile Goller.
Le Majestic
Ingresso adulti: 8 ? 6-12 anni: 4 ?
Pubblico generale
Contatto: 06 35 44 42 26 o 06 35 96 16…
Espanol :
17.00 h Au théâtre… ça me dit: Boby Lapointe Textos y música por Les Veillées de Banyuls-sur-Mer, con acompañamiento musical de Virgile Goller.
Le Majestic
Entrada adulto: 8 EUR 6-12 años: 4 EUR
Público en general
Contacto: 06 35 44 42 26 o 06 35 96 16…
