Théâtre Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-14
fin : 2026-03-07

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08

La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce Kilt ou double de Patrick Stephan.
Réservations au 07.75.80.32.64, placement libre.   .

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 32 64 

