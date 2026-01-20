Théâtre Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé

Théâtre Boismé

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-07

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08

La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce Kilt ou double de Patrick Stephan.

Réservations au 07.75.80.32.64, placement libre. .

