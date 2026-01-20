Théâtre Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé
Théâtre Boismé Salle du Théâtre près de la Mairie Boismé samedi 14 février 2026.
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08
La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce Kilt ou double de Patrick Stephan.
Réservations au 07.75.80.32.64, placement libre. .
Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 32 64
