THÉÂTRE « BONNE PLANQUE À LA CAMPAGNE »

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Le Théâtre Les JM de Maraussan vous présentent à 17h à la salle Marc Cassot « Bonne Planque à la campagne ». Un couple de fermiers voit débarquer chez lui deux religieuses. Inspirée par sa foi, la fermière accepte de les loger gracieusement. Sont-elles vraiment des religieuses ? Quiproquos, rebondissements, émaillent cette comédie. Entrée gratuite, participation au chapeau.

La représentation théâtrale sera suivie d’un apéritif dînatoire. .

Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 44 11

English :

Théâtre Les JM de Maraussan presents « Bonne Planque à la campagne » at 5pm in the Salle Marc Cassot. A farming couple welcome two nuns into their home. Inspired by her faith, the farmer agrees to give them free lodging. But are they really nuns? Quiproquos and twists and turns punctuate this comedy. Admission free, participation by hat.

German :

Das Theater Les JM in Maraussan präsentiert Ihnen um 17 Uhr im Saal Marc Cassot « Bonne Planque à la campagne ». Ein Bauernpaar erlebt, wie zwei Nonnen bei ihm auftauchen. Von ihrem Glauben inspiriert, erklärt sich die Bäuerin bereit, die beiden gnädig zu beherbergen. Sind sie wirklich Nonnen? Quiproququos und Wendungen durchziehen diese Komödie. Eintritt frei, Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Il Teatro JM de Maraussan presenta « Bonne Planque à la campagne » alle 17.00 nella Salle Marc Cassot. Una coppia di contadini riceve la visita di due suore. Ispirato dalla fede di lei, il contadino accetta di ospitarli gratuitamente. Ma sono davvero suore? Quiproquo e colpi di scena costellano questa commedia. Ingresso libero, partecipazione a pagamento.

Espanol :

El teatro Les JM de Maraussan presenta « Bonne Planque à la campagne » a las 17.00 h en la sala Marc Cassot. Una pareja de campesinos recibe la visita de dos monjas. Inspirado por su fe, el granjero acepta alojarlas gratuitamente. Pero, ¿son realmente monjas? Quiproquos y giros salpican esta comedia. Entrada gratuita, participación por montones.

