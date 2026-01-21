Théâtre Bonne Planque à la Campagne Étival-lès-le-Mans
Théâtre Bonne Planque à la Campagne Étival-lès-le-Mans dimanche 1 février 2026.
Théâtre Bonne Planque à la Campagne
Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
L’Association GESTM et les Baladins de l’Huisne vous convient à leur représentation.
Pièce de Charles Istace .
Au profit du parrainage scolaire pour les collégiens et étudiants de Béré (Burkina Faso)
Venez nombreux partager un moment convivial et solidaire ! .
Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 30 64 gestm-burkina@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The GESTM Association and the Baladins de l?Huisne invite you to their performance.
L’événement Théâtre Bonne Planque à la Campagne Étival-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de la Sarthe