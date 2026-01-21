Théâtre Bonne Planque à la Campagne Étival-lès-le-Mans

Théâtre Bonne Planque à la Campagne

Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

L’Association GESTM et les Baladins de l’Huisne vous convient à leur représentation.

Pièce de Charles Istace .

Au profit du parrainage scolaire pour les collégiens et étudiants de Béré (Burkina Faso)

Venez nombreux partager un moment convivial et solidaire ! .

Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 30 64 gestm-burkina@orange.fr

English :

The GESTM Association and the Baladins de l?Huisne invite you to their performance.

