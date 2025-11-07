Théâtre Bonnes gens, vagues à l’âme Salle de l’Envol Longèves
Théâtre Bonnes gens, vagues à l’âme Salle de l’Envol Longèves vendredi 7 novembre 2025.
Théâtre Bonnes gens, vagues à l’âme
Salle de l’Envol Le Peu Longèves Charente-Maritime
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Au cœur de ce spectacle, une réflexion sur les origines familiales, sur le milieu social dans lequel on arrive au monde.
Durée 45 min
Tout public à partir de 8 ans.
Spectacle visuel, accessible aux personnes sourdes/malentendantes.
Salle de l’Envol Le Peu Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@aunisatlantique.fr
English :
At the heart of this show is a reflection on family origins and the social milieu in which we come into the world.
Running time: 45 min
For all ages 8 and up.
Visual show, accessible to the deaf and hard-of-hearing.
German :
Im Mittelpunkt des Stücks steht eine Reflexion über die familiäre Herkunft und das soziale Umfeld, in dem man auf die Welt kommt.
Dauer: 45 min
Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.
Visuelle Aufführung, zugänglich für Gehörlose und Schwerhörige.
Italiano :
Al centro di questo spettacolo c’è una riflessione sulle origini della famiglia e sull’ambiente sociale in cui veniamo al mondo.
Durata: 45 minuti
Per tutti gli spettatori a partire dagli 8 anni.
Spettacolo visivo, accessibile ai non udenti e agli ipoudenti.
Espanol :
En el centro de este espectáculo se encuentra una reflexión sobre los orígenes familiares y el entorno social en el que venimos al mundo.
Duración: 45 minutos
Para todos los públicos a partir de 8 años.
Espectáculo visual, accesible para sordos y personas con dificultades auditivas.
