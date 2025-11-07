Théâtre Bonnes gens, vagues à l’âme Salle de l’Envol Longèves

Théâtre Bonnes gens, vagues à l’âme

Salle de l’Envol Le Peu Longèves Charente-Maritime

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Au cœur de ce spectacle, une réflexion sur les origines familiales, sur le milieu social dans lequel on arrive au monde.

Durée 45 min

Tout public à partir de 8 ans.

Spectacle visuel, accessible aux personnes sourdes/malentendantes.

Salle de l’Envol Le Peu Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@aunisatlantique.fr

English :

At the heart of this show is a reflection on family origins and the social milieu in which we come into the world.

Running time: 45 min

For all ages 8 and up.

Visual show, accessible to the deaf and hard-of-hearing.

German :

Im Mittelpunkt des Stücks steht eine Reflexion über die familiäre Herkunft und das soziale Umfeld, in dem man auf die Welt kommt.

Dauer: 45 min

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Visuelle Aufführung, zugänglich für Gehörlose und Schwerhörige.

Italiano :

Al centro di questo spettacolo c’è una riflessione sulle origini della famiglia e sull’ambiente sociale in cui veniamo al mondo.

Durata: 45 minuti

Per tutti gli spettatori a partire dagli 8 anni.

Spettacolo visivo, accessibile ai non udenti e agli ipoudenti.

Espanol :

En el centro de este espectáculo se encuentra una reflexión sobre los orígenes familiares y el entorno social en el que venimos al mundo.

Duración: 45 minutos

Para todos los públicos a partir de 8 años.

Espectáculo visual, accesible para sordos y personas con dificultades auditivas.

