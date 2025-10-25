Théâtre : Bonnes vacances Mamie L’Acousti’k Miniac-Morvan

Théâtre : Bonnes vacances Mamie L’Acousti’k Miniac-Morvan 25 et 26 octobre adultes : 10 € – enfants de + 12 ans : 6 €

par la compagnie « Des planches sur la Rance »

Un couple de rennais est à la veille de partir en vacances à Monaco. Valériane est très heureuse d’y aller, Bertrand pas du tout. Ca coûte cher mais surtout, il souhaiterait passer ses vacances avec Léopold, son comptable, dont il est amoureux. Les deux amants décident donc de monter un plan. Bertrand fait croire à sa femme qu’ils sont endettés. Il lui propose alors d’annuler leurs riches vacances et qu’elle aille chez sa sœur pendant que lui reste travailler pour rembourser leur dette.

Tout était bien huilé mais c’était sans compter que Valériane trouve une solution mettant à mal leur plan et que Mamie Jacotte soit le témoin inopiné de toutes ces discussions…

Une pièce captivante, drôle et émouvante, jouée par sept comédiens de la Compagnie théâtrale « **Des planches sur la Rance** » de Saint-Suliac.

### informations

* Pièce de théâtre écrite par **Jean-Pierre Langlais**, mise en scène par **Betty Limbour**.

* Durée : 1h45.

* Samedi 25 octobre à 20h30 et dimanche 26 octobre à 15h00.

* Tarifs adultes : 10 € / enfants de + 12 ans : 6 €.

* Réservations : 07 86 33 17 50.

https://www.miniac-morvan.fr/ 07 86 33 17 50

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77