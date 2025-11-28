| Théâtre | Boomerang Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

| Théâtre | Boomerang

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’homme est un loup pour l’homme

Serge, la quarantaine, est enfin propriétaire ! Une maison aux grandes baies vitrées face à un magnifique lac d’altitude. Un rêve à peine réalisé et déjà balayé par un tsunami de lac de montagne… un événement climatique surprenant ! Une anomalie qui doit bien avoir une explication… Pour la trouver, Serge part sur un chemin qui va bouleverser sa vie et ses certitudes.

Avec humour et tendresse, la comédienne, seule en scène, interprète tous les personnages. Un spectacle d’une grande sensibilité, qui questionne les trajectoires individuelles dans un monde en mutation où la crise économique et la crise climatique sont devenues notre quotidien.

Un spectacle de La méchante Compagnie écrit et interprété par Prunelle Giordano.

Dès 12 ans et adultes. Réservation conseillée dès le 4/11.

RDV à 18h30.

Durée 60 min. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

English : | Théâtre | Boomerang

German : | Théâtre | Boomerang

Italiano :

Espanol : | Théâtre | Boomerang

L’événement | Théâtre | Boomerang Tarnos a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Seignanx