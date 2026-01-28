Théâtre Bougrr ! rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Théâtre Bougrr !

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

A partir de 4 ans.

Bougrr et Bigrr sont des voleurs d’airs. Les seuls trucs qui ont de la valeur pour ce duo de voleurs, ceux sont les mots jolis et les belles mélodies.

Ils les volent et les envolent, pour le plus grand plaisir d’un public de 5 à 500 ans !

Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs à malices et les partagent avec humour, énergie et émotions.

Leurs chansons sont spéciales car elles ont été écrites avec des enfants. C’est pour ça qu’elles sont plus précieuses que des diamants !

Elles abordent avec finesse, drôlerie et impertinence des sujets actuels et intemporels.Enfants

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

From age 4.

Bougrr and Bigrr are air thieves. The only things of value to this duo of thieves are pretty words and beautiful melodies.

They steal them and steal them away, to the delight of audiences from 5 to 500 years old!

These two burglars have more than one song in their bag of tricks, and share them with humor, energy and emotion.

Their songs are special because they were written with children. That’s why they’re more precious than diamonds!

They tackle current and timeless subjects with finesse, wit and impertinence.

