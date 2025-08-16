Théâtre boulangeresque Pas né pour u p’tit pain Camping le Clupeau Cherveix-Cubas

Théâtre boulangeresque Pas né pour u p’tit pain

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-17

2025-08-16

Spectacle itinérant au sein d’un dôme qui accueille 50 spectateurs.

L’ambition est de faire du pain sur scène autour d’une histoire loufoque, réunissant une multitude de personnages dans des scènes plus différentes les unes que les autres, sous forme de tableaux.

Participation au chapeau.

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88

English : Théâtre boulangeresque Pas né pour u p’tit pain

A traveling show in a dome that seats 50 spectators.

The ambition is to make bread on stage around a zany story, bringing together a multitude of characters in scenes each more different than the next, in the form of tableaux.

Participation by the hat.

German : Théâtre boulangeresque Pas né pour u p’tit pain

Wandertheater in einer Kuppel, die 50 Zuschauern Platz bietet.

Der Ehrgeiz besteht darin, auf der Bühne Brot zu backen, das sich um eine verrückte Geschichte dreht, die eine Vielzahl von Figuren in Szenen vereint, die unterschiedlicher sind als die anderen, in Form von Bildern.

Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Uno spettacolo itinerante in una cupola da 50 posti.

L’ambizione è quella di fare del pane in scena attorno a una storia strampalata, riunendo una moltitudine di personaggi in scene una più diversa dell’altra, sotto forma di tableaux.

Partecipazione a cappello.

Espanol : Théâtre boulangeresque Pas né pour u p’tit pain

Un espectáculo itinerante en una cúpula con capacidad para 50 espectadores.

La ambición es hacer pan en el escenario en torno a una historia disparatada, reuniendo a multitud de personajes en escenas a cada cual más diferente, en forma de tableaux.

Participación a la gorra.

