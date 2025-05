Théâtre Boulangeresque « Pas né pour un petit pain » – Les Métairies Montsûrs, 30 mai 2025 19:30, Montsûrs.

Mayenne

Théâtre Boulangeresque « Pas né pour un petit pain » Les Métairies Commune de Montourtier Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 19:30:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

2025-05-31

Création de la Cie du Four à Pain

Un mystérieux dôme, une mystérieuse caravane au milieu d’un village qui attirent convoitise et curiosité.

Ils sont la propriété d’un boulanger, celui qui façonne son pain pour les habitants, légèrement caché, un peu secret. Impatient, il n’attend plus que d’en finir avec son travail, sa mission cosmique qui lui est attribuée. Simple boulanger est il ? Il attend son heure…

Un spectacle liant, farine, eau, sel, et levain de lune, pour façonner une pâte pleine d’humour et de poésie, au sein d’un dôme à la silhouette d’un four à pain.

Que se joue t-il ici ?

Savez-vous d’où vous venez ? Savez-vous où vous allez ? L’histoire d’un big bang boulangeresque qui se répète, encore et encore et enco…. Jusqu’à ce qu’un Meunier vienne y mettre son grain de sel. Tout est-il vraiment cyclique ?

Spectacle à partir de 6 ans. Durée 1h30, sur réservation.

Participation au chapeau .

Les Métairies Commune de Montourtier

Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 25 65 80

English :

Creation by Cie du Four à Pain

German :

Gründung der Cie du Four à Pain

Italiano :

Creazione della Cie du Four à Pain

Espanol :

Creación de la Cie du Four à Pain

L’événement Théâtre Boulangeresque « Pas né pour un petit pain » Montsûrs a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons