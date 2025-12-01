Théâtre Boule de neige BP 40287 Angoulême

C’est quoi la vérité ? Odile Grosset-Grange s’empare de ce thriller théâtral à destination de toutes et tous, et explore la relativité des faits, les mécanismes de diffusion de l’info, son fréquent emballement, et surtout l’urgence du dialogue.

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

What is « the truth »? Odile Grosset-Grange takes up this theatrical thriller, aimed at everyone, and explores the relativity of facts, the mechanisms used to disseminate information, the way it often gets carried away, and above all the urgency of dialogue.

German :

Was ist « die Wahrheit »? Odile Grosset-Grange greift diesen Theaterthriller für alle auf und erforscht die Relativität von Fakten, die Mechanismen der Informationsverbreitung, das häufige Aufblitzen von Informationen und vor allem die Dringlichkeit des Dialogs.

Italiano :

Che cos’è la « verità »? Odile Grosset-Grange riprende questo thriller teatrale, rivolto a tutti, ed esplora la relatività dei fatti, i meccanismi di diffusione delle informazioni, la frequente fuga delle notizie e soprattutto l’urgenza del dialogo.

Espanol :

¿Qué es « la verdad »? Odile Grosset-Grange retoma este thriller teatral, dirigido a todos los públicos, y explora la relatividad de los hechos, los mecanismos de difusión de la información, el frecuente carácter desbocado de las noticias y, sobre todo, la urgente necesidad de diálogo.

